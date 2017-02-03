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LEFKOŞA’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR MARKETTE

LEFKOŞA’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR MARKETTE

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette

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2 MARKET ÇALIŞANI ALDIKLARI ÜRÜNLERİ ÖDEMEDİ, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34), 31 Ocak tarihinde marketten aldıkları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çalmak suçlamasıyla tutuklandı.

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