LEFKOŞA’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR MARKETTE

2 MARKET ÇALIŞANI ALDIKLARI ÜRÜNLERİ ÖDEMEDİ, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34), 31 Ocak tarihinde marketten aldıkları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çalmak suçlamasıyla tutuklandı.