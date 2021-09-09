Lefkoşa’da feci kaza..1 Kişi yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2) ve Müzeyyen Demirbilek (K-44) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan tutuklandı. Mehmet Behai Pınardan’ın kaza anında 143 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.