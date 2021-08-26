Lefkoşa’da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.20 sıralarında Lefkoşa’da yeni kuzey çevre yolu üzerinde Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ(K-34) yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel TAŞKENTLİ(E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK