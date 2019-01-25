Lefkoşa’da grip polikliniği kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ yazılı açıklamasında, “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” uyarınca ülkede herhangi bir salgın hastalık söz konusu olduğunda Enfeksiyon Komitesi’nin alınması gereken önlemler ve izlenecek yol konusunda toplanarak birtakım kararlar aldığı ve uygulamaya koyduğunu belirtti.

Grip vakalarının ortaya çıkması üzerine Enfeksiyon Komitesi’nin, bu ay başından beri düzenli olarak “gribal hastalıklar” başlıklı dizi toplantılar gerçekleştirdiğini bildiren Uludağ, komitenin aldığı kararlar doğrultusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde “Grip Polikliniği” kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Uludağ, bu konudaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü, Grip Polikliniği’nin en erken zamanda, muhtemelen hafta başına kadar hizmet vermeye başlayacağını, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yetişkinlere poliklinik hizmeti vereceğini; ayrıca çocuk hastalıkları uzmanlarınca da bir çocuk polikliniği oluşturulacağını bildirdi.

Uludağ, Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde yaklaşık bir haftadır 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Grip Polikliniği’nin hizmet verdiğini de kaydetti.

Savaşay Uludağ, şu anda ülkede görülen gribin mevsimsel grip olduğunu ve vakaların tamamının geçtiğimiz grip mevsiminde görülen H1N1 ve H3N2 virüsleriyle aynı olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar geçmiş yıllarda görülen Influenza virüsü dışında farklı bir türe rastlanmadığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, şu bilgileri paylaştı:

“Rahatsızlığın belirtileri öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması, baş ağrısı, ateş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Risk grubunda olmayan kişiler evlerinde dinlenerek, başka kişiler ile temastan kaçınarak -ki bu bulaşı önlemek açısından önemlidir- bol sıvı tüketerek ve gerektiğinde ateş düşürücü alarak tedavi olabilirler. Mevsimsel grip, viral bir hastalık olduğundan antibiyotik kullanımının etkili olmayacağı akılda bulundurulmalıdır. 72 saat içerisinde iyiye gidiş görülmezse bir doktora başvurulmalıdır.

Ancak risk grubu oluşturan kişilerde öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması baş ağrısı ateş eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman, vakit kaybetmeden bir hekime ulaşılmalıdır. Risk grubundaki kişiler, toplu yaşama alanlarında mümkün oldukça bulunmamalıdır.

Risk grubundaki kişileri sıralayacak olursak; 2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaş ve üzeri kişiler, bakımevinde kalanlar, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı olanlar, astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar, aşırı kilolu olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, kan hastalığı olanalar, şeker hastalığı olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, sağlık çalışanları, 6 ay -18 yaş arasında olup sürekli Aspirin kullanması gereken çocuklar, sağlık çalışanları.”

Gripten korunmanın en etkin yolunun eylül- ekim aylarında aşı yaptırmak olduğu kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalananların alması gereken tedbirler şöyle özetlendi:

“Grip olan kişiler evde kalıp dinlenmeli, özelikle toplu alanlarda, sinema, kafe gibi mekanlarda bulaşı engelleme adına bulunmamalıdır.

Hasta olan çocuklarımızı iyileşme gerçekleşene kadar okullara/kreşlere göndermemeliyiz.

Gripden korunmanın en etkin yollarından biri ise ellerimizi sık sık yıkamak ve kirli ellerle yüzümüze temas etmemektir. Maske kullanmak da gripten korunmak ve hasta isek başkalarına bulaşı engellemek için önemlidir.”

Sağlık Bakanlığı’nın elinde anti viral ilaçların mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda risk grubundaki kişilere enfeksiyon, göğüs ve çocuk uzman hekimleri tarafından, yazılan reçeteler ile ilaç temin edilebilmektedir” denildi.

Açıklamada, halkın bu konuda tedirgin olmaması da istendi ve Sağlık Bakanlığı’nın Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda gerekeni yaptığı vurgulandı.