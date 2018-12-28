LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK!

Lefkoşa’da park halinde bulunan minibüsten 150 TL çalan 67 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 23 Aralık tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mehmet Oğuz Görel’e ait TRD 945 plakalı minibüs içerisinde muhafaza edilen 150 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.Ş. (E-67) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.