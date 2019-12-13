LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK!

10 Aralık tarihinde, 18.30-08.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinin kapısı kırılıp içeriye girilmiş ve içerisinden 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yaprakları ve kamera kayıt cihazı çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen A.A. (E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.