Lefkoşa’da hırsızlık: 7 cep telefonu çalındı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren telefon satış yapan bir mağazadan 90 bin değerinde 7 adet cep telefonu ile 200 TL nakit para çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.B., M.S. ve B.D. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de bir çalışan 140 bin TL’yi çaldı

2022-25.01.2023 tarihleri arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markette çalışan İ.D.’nin (E-26), müşterilerin aldığı ürünlerin fişlerini iptal ederek, toplamda 140 bin TL parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-İskele’de vekil hırsızlık yaptı: 86 bin Stg’yi zimmetine geçirdi

İskele’de, 2016 yılı içerisinde vefat eden bir şahsın varisleri tarafından tereke işlemleri için yetkili vekil tayin edilen F.H.’nin (E-40), tereke idare memuru tarafından varislere bölüştürmesi için banka hesabına gönderilen 86 bin 227,36 Sterlin parayı varislere vermeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da bin 50 adet elektronik nargile tespit edildi

Lapta’da, yurt dışından getirilen bir konteyner içerisinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak toplam bin 50 adet elektronik nargile tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen K.T. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

TAK/BRT