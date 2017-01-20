LEFKOŞA’DA HUZUR OPERASYONU

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve alkollü içki satışı yapan yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde ise kontrol edilen 1389 araçtan suç işlediği tespit edilen 309 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 6 araç trafikten men edildi.