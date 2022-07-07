Lefkoşa’da iki kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün sabah saat 06:00 sırlarında, Lefkoşa’da Şht Ali Hasan Sokak üzerinde, Atılgan Blok -6 Apartmanı önünde kaldırım üzerinde, yönetimindeki meçhul araç ile doğu istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarpıp kaza mahallinden ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada söz konusu kazaya methaldar aracın ZPC 424 plakalı araç olduğu, araç sürücüsünün ise Joshua Chukewuebuka CHUKWUZUBELU (E-29) olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan alkol testinde ise 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan bugün saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, İzzet ŞEVKETOĞLU (E-31), yönetimindeki KV 132 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada hastane çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda kaldırıma çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiş ve toprak alanda park halinde bulunan SR 479 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.