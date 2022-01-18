Lefkoşa'da iki kişi birbirlerini kırık cam şişesiyle yaraladı.

Lefkoşa’da meydana gelen olayda, iki kişi birbirlerini kırık cam şişesiyle yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre olay bugün 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde meydana geldi.

26 yaşındaki A.O.G. ve 28 yaşındaki A.G. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine kırık cam şişesiyle vurarak hafif yaralandı.

Kavgada sol kolundan yaralanan A.O.G. ile sol kol ve sağ dirsek kısmından yaralanan A.G. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, iki kişinin tutuklandığını ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.