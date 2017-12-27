LEFKOŞA'DA KAÇAK ET!

Lefkosa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yenişehir’de faaliyet gösteren Işıklar Kasap’a operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu Güney Kıbrıs’tan ithal edilen gümrüksüz et ele geçirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada operasyon kapsamında 212 kilogramı kuzu eti ve 236 kilogram sığır eti olmak üzere toplam 448 kg kaçak et ele geçirildiği belirtildi. Mesele ile ilgili olarak A.K. (E-36) ve S.Ö. (E-56) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Havadis