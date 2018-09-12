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LEFKOŞA'DA KAZA!

LEFKOŞA'DA KAZA!

Lefkoşa'da korkutan kaza!

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Lefkoşa’da Tofaş ışıklarında 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa istikametinden gelen sürücüler, Hamitköy çemberinden itibaren Dumlupınar istikametine yönlendiriliyor.

Kazada yaralanan bir kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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