LEFKOŞA'DA KAZA!
Motor sürücüsünün ayağı kırıldı!
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Lefkoşa Gönyeli’de, Dürümcü Baba isimli restoranın önünde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KD 324 plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada, paket dağıtan motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı.
Yaralanan motorlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Lefkoşa Gönyeli, kaza, yaralanma
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