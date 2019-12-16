Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. LEFKOŞA'DA KAZA!
LEFKOŞA'DA KAZA!

LEFKOŞA'DA KAZA!

Motor sürücüsünün ayağı kırıldı!

A+A-

Lefkoşa Gönyeli’de, Dürümcü Baba isimli restoranın önünde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KD 324 plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada, paket dağıtan motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı.

Yaralanan motorlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.