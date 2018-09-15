LEFKOŞA'DA KORKUTAN KAZA!

Kermiya – Alayköy çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah, saat 04:45 sıralarında, Kermiya – Alayköy çevre yolu üzerinde, Emre İlgezen (E-21), yönetimindeki NR 909 plakalı salon araç ile 140 promil alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada, anayol üzerinde bulunan çembere geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarpıp ardından savrularak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp durması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.