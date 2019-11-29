LEFKOŞA'DA KORKUTAN KAZA!
Yaralılar var!
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Lefkoşa Fuar Alanı önünde bugün saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi
Lefkoşa Fuar Alanı önünde bugün saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu gerçekleşen kazada salon araç bariyerlerin üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Lefkoşa Fuar Alanı, kaza
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