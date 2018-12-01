LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA!
Cayır cayır yandı!
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Dün öğle saatlerinde, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde Özdemir Sennaroğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Kudret Behzat’a ait araç kundaklandı.
Söz konusu araç, henüz kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa, Kudret Behzat, araç, kundaklama
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