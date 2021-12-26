Lefkoşa’da narkotik operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.B.(E-39)’nin ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK