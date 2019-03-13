Lefkoşa'da Silahlı Saldırı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 17:55 sıralarında, Gökhan Naim (E-52), Ortaköy’de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Gesfi Döviz Bürosu'nun sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Naim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.