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Lefkoşa'da Silahlı Saldırı

Lefkoşa'da Silahlı Saldırı

Silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Naim hayatını kaybetti

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 17:55 sıralarında, Gökhan Naim (E-52), Ortaköy’de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Gesfi Döviz Bürosu'nun sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Naim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

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