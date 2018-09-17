LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN!

Lefkoşa’da bu sabah maskeli bir şahıs tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, saat 10.25 sıralarında, Lefkoşa Kermiya’da faaliyet gösteren Gesfi Döviz Burosuna giden yüzü maskeli bir erkek şahıs tasarrufunda bulunan tabancayı görevli şahsa doğrulttuktan sonra iş yerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 14.000 TL tutarındaki parayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.