Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN!
LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN!

LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN!

Son dakika!

A+A-

Lefkoşa’da bu sabah maskeli bir şahıs tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, saat 10.25 sıralarında, Lefkoşa Kermiya’da faaliyet gösteren Gesfi Döviz Burosuna giden yüzü maskeli bir erkek şahıs tasarrufunda bulunan tabancayı görevli şahsa doğrulttuktan sonra iş yerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 14.000 TL tutarındaki parayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.