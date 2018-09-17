LEFKOŞA'DA SİLAHLI SOYGUN!
Son dakika!
A+A-
Lefkoşa’da bu sabah maskeli bir şahıs tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, saat 10.25 sıralarında, Lefkoşa Kermiya’da faaliyet gösteren Gesfi Döviz Burosuna giden yüzü maskeli bir erkek şahıs tasarrufunda bulunan tabancayı görevli şahsa doğrulttuktan sonra iş yerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 14.000 TL tutarındaki parayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, silahlı soygun, Gesfi Döviz Burosu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.