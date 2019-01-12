Lefkoşa’da telefon ve internet kesintisi!

Lefkoşa’da bugün bazı bölgelere yaklaşık 8 saat telefon ve internet hizmeti verilemiyor.

Yeraltı kablo yenileme çalışmaları nedeniyle bu sabah saat 08.00’den itibaren saat 16.00’ya kadar Yenikent Levent Sitesi de dahil olmak üzere, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın bir bölümünün telefon ve internet hizmetleri kesik.

Ayrıca, benzer bir çalışma nedeniyle Lefkoşa İstanbul Sokak, Reşadiye Sokak ve Çağlayan’ın batı kısmında telefon ve internet hizmetlerinde kesintiler oluyor.