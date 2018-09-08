Lefkoşa’da trafik kazası
1 kişi yaralandı
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Bu sabah Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı
Polis’ten verilen bilgiye göre kaza; bugün saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Cumhur Yorulmaz (E-36), 131 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 596 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Olayda hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.
Kaynak: BRTK
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