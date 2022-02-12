Lefkoşa’da trafik kazası:1 yaralı
Lefkoşa’da trafik kazası:1 yaralı
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Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Samet Öztep (E-32), yönetimindeki SP 180 plakalı kamyonetle seyrettiği sırada kavşakta dikkatsizce sağa doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada bulvar üzerinde kuzeye doğru seyreden Ali Diyapoğlu (E-24) yönetimindeki RY 750 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Diyapoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Öztep ise tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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