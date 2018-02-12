LEFKOŞA'DA UĞURLANDI!

Zümrütköy’ün sevilen isimlerinden olan Özgün Roza hayatını kaybetti

Melin DOBRAN

Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de yaşayan 72 yaşındaki Özgün Roza, sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Roza, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti. Bölgesinde tanınmış bir sima olan Roza’nın vedası, sevenlerini üzdü. Eşini bir süre önce kaybeden Roza, 2 evlat sahibiydi. Roza’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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