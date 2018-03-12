LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU!
1 kişi tutuklandı!
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LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da park halindeki aracı içerisinde şüpheli görülen M.S.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Dün saat 20.30 sıralarında yapılan aramanın ardından zanlı M.S.M. polis tarafından tutuklandı.
Etiketler : Lefkoşa, uyuşturucu, tutuklama
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