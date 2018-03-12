Lefkoşa18 °C
SON DAKİKA80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU!
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU!

LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU!

1 kişi tutuklandı!

A+A-

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da park halindeki aracı içerisinde şüpheli görülen M.S.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında yapılan aramanın ardından zanlı M.S.M. polis tarafından tutuklandı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.