LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da park halindeki aracı içerisinde şüpheli görülen M.S.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında yapılan aramanın ardından zanlı M.S.M. polis tarafından tutuklandı.