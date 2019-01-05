LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU!

Kaymaklı-Lefkoşa’da A.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün tarihinde, saat 21:50-22:25 saatleri arasında, Kaymaklı-Lefkoşa’da A.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 52 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.