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LEFKOŞA'DA YANGIN!

LEFKOŞA'DA YANGIN!

Lefkoşa’da apartman dairesinde yangın

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Lefkoşa'da Borozanbaşı Sokak üzerinde bulunan Mesutoglu Apartmanı’nda Burcu Akman'ın kalmakta olduğu dairede yangın çıktı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın sonucu; 3 çek-yat, 2 adet koltuk, bir televizyon, 4 adet ahşap kapı, 4 perde ve kornişleri ve 1 vantilatör yanarak, pencere camları ısıdan patlayarak, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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