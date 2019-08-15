LEFKOŞA'DA YANGIN!

Lefkoşa'da Borozanbaşı Sokak üzerinde bulunan Mesutoglu Apartmanı’nda Burcu Akman'ın kalmakta olduğu dairede yangın çıktı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın sonucu; 3 çek-yat, 2 adet koltuk, bir televizyon, 4 adet ahşap kapı, 4 perde ve kornişleri ve 1 vantilatör yanarak, pencere camları ısıdan patlayarak, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.