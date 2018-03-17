Lefkoşa’da yol çalışması…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projeleri kapsamında bugün ve yarın 3 kavşakta yol çalışması yapılıyor.

Şht. Kemal Aksay Caddesi’nin Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı birleştiren kavşak (Altınbaş Petrol İstasyonu önü) ile Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Yenişehir Işıkları ve Sivil Savunma Kavşağı’nın bulunduğu alan bu sabah saat 07.00’den itibaren çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapandı.