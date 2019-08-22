LEFKOŞA'DA YOL ÇALIŞMASI

Başkent Lefkoşa’da yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki KKTC Fuar Alanı kavşağı ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Yılmazköy kavşağı arasındaki yolda, bakım onarım işlerinin büyük bölümünün tamamlandığı belirtildi.

Karayolları Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 12 bin 134 metrekarelik alanda, kemirme ve asfaltlama yapıldı.

Önümüzdeki günlerde yolun tamir edilen kısımlarında termoplastik çizgileme çalışmasının yapılmasıyla 25 kilometrelik güzergahtaki bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olacak.