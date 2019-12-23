LEFKOŞA'DA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa Ortaköy'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, kaldırım üzerinde bulunan reklâm panosuna çarptı.



Lefkoşa, Ortaköy'de dün meydana gelen trafik kazası, korkuttu. Kaza saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Ortaköy'de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Abdullah Kurşun, yönetimindeki HE 371 plakalı araç ile sivil savunma çemberinden dönüp Lemar istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda kaldırım üzerinde bulunan reklâm panosuna çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



