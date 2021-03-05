Lefkoşa’daki kazanın sürücüsü alkollü çıktı!

Polis Basın Subaylılığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Soner Maniler (E-74), 165 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 458 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MP 598 plakalı araca çarptıktan sonra yol içerisinde devrilmiş ve karşı istikametten gelmekte olan Kadir Elbay (E-23) yönetimindeki EN 199 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GA 458 plakalı araç sürücüsü Soner Maniler ve park halindeki MP 598 plakalı araç içerisinde bulunan Asifa BİBi (K-33) LDH’NE kaldırıldılar. Soner Maniler tedavisini müteakip taburcu olurken, Asifa Bibi ise müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK