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LEMAR'DA HIRSIZLIK!

LEMAR'DA HIRSIZLIK!

2 genç tutuklandı!

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HIRSIZLIK                                     

Dün saat 20:30 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli market içerisinde,  G.A.(K-21) ve G.Y.(E-23)’nin market içerisinden almış oldukları toplam 519.60 TL tutarındaki 4 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalıkları tespit edildi.  Bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

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