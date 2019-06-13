LEMAR'DA HIRSIZLIK!
2 genç tutuklandı!
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HIRSIZLIK
Dün saat 20:30 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli market içerisinde, G.A.(K-21) ve G.Y.(E-23)’nin market içerisinden almış oldukları toplam 519.60 TL tutarındaki 4 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Etiketler : Lemar, içki, hırsızlık, tutuklanma
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