Lezbiyen Çifte Düğün Pastası Yapmak İstemeyince...

ABD’nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara yüksek para cezaları kesildi.

ABD’nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara yüksek para cezaları kesildi. Dail Mail’de yer alan habere göre Oregon’da bir mahkeme 5 yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Kleina lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi. Çift temyiz mahkemesinden çıkan karar için, Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına sadece hetero çiftler girebilir yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.