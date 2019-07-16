Libidoyu ateşliyor...

Enginar, özellikle karaciğer sağlığını korumasıyla biliniyor. Enginar suyu tıpkı sebzenin kendisi gibi sağlık için muhteşem bir besin. Enginar suyunun faydaları neler? Enginar suyu nasıl yapılır?

Enginar, sağlık deposu sebzelerden biridir. Zeytinyağlısı, dolması ve salatası yapılan enginarın suyu da çok faydalı.

Enginar suyunun faydaları

Enginar suyu, yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor.

Enginar, mineral deposu bir sebze. Bu mineraller kan şekerini dengelemede önemli rol oynuyor. Enginar suyu, vücudun şeker dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Kan dolaşımını hızlandırıyor. Aynı zamanda metabolizmayı da harekete geçiriyor.

Enginar suyu, vücutta yer alan ürik asitlerin dışarı atılmasını sağlıyor. Bu özelliği ile de doğal bir idrar söktürücü olarak adlandırılıyor.

Enginar ve enginar suyu yüksek lif kaynağıdır. İçerdiği lifler sayesinde mide sorunlarına iyi geliyor.

Karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok karaciğer problemine engel oluyor.

Enginar, eski zamanlarda doğurganlığı artırmak için kullanılıyordu. Öte yandan enginar suyu cinsel duyguları harekete geçiriyor.

Enerji veriyor.

Enginar suyunun cilde de pek çok faydası bulunuyor. Bol vitamin içeriği ile cildin nem dengesini sağlıyor. Antioksidan bileşenleri ile sivilce ve akne oluşumunu engelliyor, cilt lekelerine iyi geliyor.

Enginar suyu nasıl hazırlanır?

Yukarıda faydalarını anlattığımız enginar suyunu hazırlamak oldukça basit. Enginar suyunu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler, 3 adet enginar ve 1 litre su. Enginarların taze olması oldukça önemli.

Enginarları güzelce yıkayın, saplarını kesin ve uç kısımları temizleyin. Bir tencerenin içine temizlenmiş enginarları yerleştirin, üzerine suyu ilave edin.

Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kaynatın. Ardından tencerenin kapağını kapatın ve demlendirin. Enginarlar demlendikten sonra suyunu süzün ve bir kavanozun içine alın.

Enginar suyunu buzdolabında birkaç gün muhafaza edebilirsiniz.