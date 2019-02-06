Lider Değişmedi!

Reyting sonuçları 5 Şubat: Kadın, Halka ve Survivor yarışı…

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam reytinglerde Kadın, Halka ve Survivor yarıştı. Eşkıya Hükümdar Dünyaya Olmaz'ın yeni bölümü işse yayınlanmadı. Peki reyting sonuçlarına göre kim kazandı. İşte sıralama...

Reyting sonuçları belli oldu ve kazanan değişmedi. Haftalardır lider olan Kadın reyting sıralamasında yine ilk sırayı aldı. Reytinglerde her hafta Kadın ardından ikinci olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümü yayınlanmadı. Halka dizisi reyting sonuçlarına göre on birinci olurken, Survivor ise dördüncü oldu. Reyting sonuçlarının ilk yirmi sırası haberimizde.