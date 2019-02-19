Lider Değişmedi!

18 Şubat reyting sonuçları: Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz reyting yarışı…

Dün akşamım reyting sonuçları belli oldu. 18 Şubat'ta Çukur, Yasak Elma, Söz dizileri ile Survivor yarıştı. Peki reyting sıralamasında liderliği hangi yapım aldı? İşte sonuçlar...

Reyting sonuçlarına göre ilk sırayı Çukur dizisi aldı. İki hafta liderliği Söz’e kaptıran çukur geçen hafta da ilk sırada yer almıştı. Söz dizisi reyting sıralamasında kendine ikinci sıradan yer buldu. Yasak Elma dördüncü, Survivor ise dokuzuncu oldu. Total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI 18 ŞUBAT