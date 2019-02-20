Lider değişmedi!

Reyting sonuçları 19 Şubat: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Survivor reyting rekabeti…

19 Şubat reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kadın ve Eşkıya dizisi ile Survivor reyting yarışı vardı. Peki reyting sonuçlarına göre kim lider oldu? İşte sıralama...

Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı. Haftalardır lider olan Kadın dizisi reyting sıralamasında yine ilk sırayı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Survivor ise beşinci oldu. İşte reyting sonuçlarında ilk yirmi sıra…

REYTİNG SONUÇLARI 19 ŞUBAT