Lider yine değişmedi!

Reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Çukur, Yasak Elma ve Söz reytinglerde kıyasıya yarıştı. Reyting sıralamasında geçtiğimiz haftaya göre bir değişiklik olmadı. İşte 24 Arlık total reyting sonuçları...

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belirlendi. Geçen haftanın lideri Çukur yine reyting sıralamasında en üstte yer aldı. Söz dizisi az bir farkla ikinci oldu. Reyting sonuçlarına göre Fox Ana Haber üçüncü oldu. Yasak Elma ise kendine dördüncü sırada yer buldu. İşte reytinglerde ilk yirmi sıra…

REYTİNG SONUÇLARI