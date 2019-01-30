Lider yine değişmedi!

Reyting sonuçları 29 Ocak: Halka, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kadın reyting yarışı…

Salı akşamının reyting sonuçları belirlendi. 29 Ocak'ta Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Halka yarıştı. Peki reyting sonuçlarına göre kim lider oldu? İşte reyting sıralaması...

29 Ocak gecesinin reyting sonuçları belli oldu ve kazanan değişmedi. Haftalardır lider olan Kadın reyting sıralamasında yine ilk sırayı aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın reytingleri düşşe de dizi yine ikinci sırada yer aldı. Halka dizisi ise on birinci sırada yer aldı. İşte total bazda reyting sonuçları…

29 OCAK REYTİNG SONUÇLARI