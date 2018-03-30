LİDERLER 16 NİSAN'DA GÖRÜŞÜYOR!
Liderler 16 Nisan’da görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Aanastasiadis 16 Nisan akşamı saat 19.00’da sosyal içerikli gayri resmi bir akşam yemeğinde biraraya gelecek.
Gayrı resmi buluşma ara bölgede BM Genel Sekreterinim Kıbrıs özel danışmanı Bayan Elizabeth Spehar’ın ikametgahında gerçekleşecek
Etiketler : Mustafa Akıncı, Nikos Aanastasiadis
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