LİDERLER 3. GÜN TOPLANTISINA BAŞLADI

EIDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakereleri nin üçüncü gün görüşmeleri bugün saat 09.30’da (KKTCSİ 11.30) başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın için planlanan uluslararası konferans öncesinde Cenevre’deki üçüncü toplantılarını yapacak.

Liderlerin bugünkü görüşmede, dün görüşmeye başladıkları “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını görüşmeye devam etmesi bekleniyor.

Müzakerelerle ilgili açıklanan ilk programda, görüşmelerde bugün tarafların karşılıklı harita sunması ve “Toprak” konusunu görüşmesi öngörülüyordu.

Liderler, pazartesi başlayan Cenevre müzakerelerine “Mülkiyet” ile başlamış, daha sonra “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını ele almıştı. Liderler ayrıca “Garantiler ve Güvenlik” konusunda fikir teatisinde bulunmuştu.

Liderlerin dün ara verdiği saatlerde, mülkiyetle ilgili 2 teknik toplantı yapıldı. Tarafların mülkiyetle ilgili çalışma grupları olası çözüm sonrasında mülkiyetin finansmanıyla ilgili bir çalışma yaptı. Toplantıya Dünya Bankası ve IMF uzmanları da katıldı.

Mülkiyetle ilgili çalışma grupları daha sonra mülkiyet başlığındaki yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmesi için dün başlayan çalışmalara devam etti.

Müzakereciler ve müzakere heyetleri de “kararlara etkin katılım” konusunda toplantı yaptı.

Bu arada BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide saat 14.30'da (KKTCSİ 16.30) basın toplantısı düzenleyecek.