LİDERLER BUGÜN KKTC SAATİYLE 11.00'DE BİR ARAYA GELİYOR

AKINCI VE ANASTASİADİS, CENEVRE’DE BULUNAN TÜRK VE RUM SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELECEK

Kıbrıslı liderler, uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirilecek uluslararası Kıbrıs konferansı öncesinde bugün Cenevre’de yeniden bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM’nin Cenevre Ofisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmesi saat 09.00’da (KKTCSİ 11.00) başlayacak.

Müzakerelerde bugün “Mülkiyet” konusunu ele alacağı açıklanan liderler, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı da görüşüp, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” toplantısı yapacak.

Bu arada, liderler ve delegasyonları bu akşam zirve nedeniyle Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkanlarıyla yemekte görüşecek. Yemeğin saat 20.30’da (KKTCSİ 22.30) başlaması bekleniyor.

Mont Pelerin’in sonuçsuz kalması üzerine adada yoğunlaştırılmış müzakereler gerçekleştiren liderler bugün Cenevre’de başlayacakları zirvede 3 gün müzakere edip, istenilen sonuca ulaşılması halinde garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansa geçecek.

LİDERLER SABAH 4, ÖĞLEDEN SONRA 2 SAAT GÖRÜŞECEK

Liderler, bugün başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerde her sabah yerel saatle 09:00-13:00 (KKTCSİ 11.00-15.00) saatleri arasında görüşecek.

Liderler gün içinde 17.30-20.00 (KKTCSİ 19.30-22.00) saatleri arasında ikinci görüşmelerini gerçekleştirecek.Liderlerin böylece sabah 4, öğleden sonra 2 buçuk saat görüşmesi hedefleniyor.

Müzakere heyetleri ayrıca15.00 – 17.00 (KKTCSİ 17.00-19.00) arasında da biraraya gelecek.

“GÜVENLİK VE GARANTİLER” KONUSUNDA “BEYİN FIRTINASI”

Müzakerelere “Mülkiyet”le başlayacak olan liderler bugün ayrıca “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alacak ve “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” toplantısı yapacak.

Tamamlanmaması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı”na salı günü devam edilecek müzakerelerde aynı gün “Ekonomi” ve “AB konuları” ele alınacak.

Salı akşamı çözümün uygulamasıyla ilgili konular ve çözümün finansmanını görüşecek olan liderler, çarşamba sabah “Toprak” ana başlığını müzakere edecek. Tarafların bu aşamada karşılıklı haritalar sunması bekleniyor.Çarşamba öğleden sonra ise “Mülkiyet” ve diğer çözümlenmemiş konular üzerinde çalışılacak.

5’Lİ KONFERANS

Müzakerelerde ilk 3 günde arzulanan ilerleme sağlanması halinde perşembe günü garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansa geçilecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağı konferansta, tarafların yanısıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya katılacağı bir süre önce açıklanmasına rağmen Türkiye’nin konferansta hangi düzeyde temsil edileceğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de hazır bulunması beklenen konferansa, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker da katılacağını açıklamıştı.

İSVİÇRE VE KIBRIS SORUNU

Kıbrıs müzakereleri, kasımdan bu yana üçüncü kez İsviçre’ye taşınıyor.

Mayıs 2015’ten bu yana müzakerelere devam eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kasım 2016’da Cenevre yakınlarındaki Mont Pelerin kasabasında 2 turlu Kıbrıs zirvesi gerçekleştirdi.

Sonuçsuz kalan zirvelerin ardından adada yoğun müzakerelerde bulunan liderler, konuyu, yine uluslararası boyutta ele almak amacıyla İsviçre’ye taşıdı.

İsviçre, 1959’da Zurih’te “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasını öngören antlaşmanın yanı sıra 2004’te de Annan Planı’yla ilgili Bürgenstock zirvesine ev sahipliği yapmıştı.