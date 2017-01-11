LİDERLER GÜNÜN İKİNCİ GÖRÜŞMESİNE BAŞLADI



Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis günün ikinci görüşmesine başladı.



İsviçre saatiyle 17.45, KKTC saatiyle 19.45 sıralarında başlayan görüşmede, liderlerin, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği için çok önemli olan federal Kıbrıs organlarında Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımı konusunu ele alması bekleniyor.



Liderlerin ayrıca Birleşik Kıbrıs’ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele yapılmasına ilişkin teknik çalışmanın üzerinden geçmesi öngörülüyor.



“Mülkiyet” konusunu da görüşecek liderlerin Türk ve Rum harita uzmanlarıyla birlikte karşılıklı haritalarını sunup BM’ye teslim etmesi bekleniyor.