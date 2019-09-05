Liderliği kaptırdı!

Reyting sonuçları 4 Eylül: Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz yarışı…

Televizyon ekranlarında yeni sezon başlarken dizlerin reyting yarışı da hız kazanıyor. Yaz sezonunda devam eden Afili Aşk dizisi 4 Eylül akşamının reyting lideri olurken, Sen Anlat Karadeniz ikinci oldu. İşte 5 Eylül reyting sonuçları...

Reytinglerde dün akşamın sonuçları belli oldu. 4 Eylül tarihli reytinglerde total raporuna göre Afili Aşk birinci olurken, geçtiğimiz sene liderliği bırakmayan Sen Anlat Karadeniz ikinci oldu. Fox Ana Haber ise dizilerin ardından üçüncü sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL

Reyting sonuçlarında total raporuna göre Afili Aşk birinci, Sen Anlat Kardeniz ikinci, Fox Ana Haber üçüncü, Afili Aşk özeti dördüncü, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise beşinci oldu. Reyting sonuçlarında ilk 10’a giren diğer dizi ve programlar ise şu şekilde…