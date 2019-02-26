Liderliği kaptırmadı!

25 Şubat reyting sonuçları: Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz reyting rekabeti…

25 Şubat reyting sonuçları belirlendi. Dün akşam Çukur, Yasak Elma, Söz dizileri ile Survivor yarıştı. Peki reyting sonuçlarına göre kim lider oldu? İşte sıralama...

Reyting sonuçlarına göre ilk sıra Çukur’un oldu. Söz dizisi ikinci olurken, Yasak Elma ise dördüncü sırada yer aldı. Hafta sonu reyting sıralamasında başarılı bir grafik izleyen Survivor ise dokuzuncu oldu. Total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI 25 ŞUBAT