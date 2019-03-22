Liderliği kaptırmadı!

Reyting sonuçları 21 Mart: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Çarpışma reyting rekabeti…

Reyting sonuçları açıklandı. 21 Mart'ta dört dizi reytinglerde kıyasıya yarıştı. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Çarpışma arasından sıralamada kim lider oldu? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci sırada yer aldı. Bizim Hikaye reyting sıralamasında dördüncü olurken, Avlu beşinci oldu. Çarpışma ise on yedinci sırada yer aldı. İşte total reyting sonuçlarına göre ilk 20 sıra…

REYTİNG SONUÇLARI