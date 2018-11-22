Liderliğini bırakmadı!

21 Kasım reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul mu ve Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları açıklandı. Geçen yıldan bu yana reyting sıralamasında yarışan Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz 21 Kasım'da büyük yarış içindeydi. Çarşamba kşamı yayınlanan diğer dizi Jet Soyete reyting sonuçlarına göre yine beklediğini alamadı. İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre ilk sırayı Diriliş Ertuğrul aldı. Hemen ardından gelen Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamsında yerini korudu ve yine ikinci oldu. Jet Sosyete ise listede kendine 20. sırada yer buldu. Haberimizden tüm reyting sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI