Lifleri kabuk sanıp atıyoruz ama...

Mandalinanın faydaları nelerdir?

Mandalina, (Citrus Reticulate) kırmızımsı-turuncu renkte olan özel bir Mandarin portakal çeşididir. Bunlar Rutaceae ailesine aittir. Tadı, portakaldan daha tatlı ve güçlü olarak kabul edilir. Çoğunlukla ılıman bölgelerde yetiştirilir. Mandalinaların; sindirimi geliştirmek, kan basıncını düzenlemek, kalbinizi korumak, kanser, diyabet ve osteoporoz riskini azaltmak gibi çok ciddi sağlık yararları vardır. Mandalinanın faydaları ile ilgili derlediğimiz haberimizde merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz... Mandalinanın faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Mandalina, flavonoidler, C vitamini, A vitamini, folat ve potasyum gibi birçok besleyici bileşik ile zenginleştirilmiş, lezzetli ve ferahlatıcı bir narenciye meyvesidir. Bu sağlıklı bileşenler, hücre DNA’sından kemiklere ve kalbe kadar vücudun tüm bölgelerinin sağlığına katkıda bulunur. Mandalina portakal ile karşılaştırılabilir, ancak daha fazla A vitamini, demir ve biraz daha az C vitamini içerir. Şimdi mandalinanın sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım… Mandalinanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

MANDALİNANIN FAYDALARI

Mandalinanın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Kansere karşı koruma

Mandalina, bazı antikanser özelliklerine sahip olan flavonoidler adı verilen bileşiklerle doludur. Mandalinalardaki flavonoidlerin, kanserli hücrelerin büyümesini önlediği ve tümörlerin çoğalmasını önlediği gösterilmiştir. Flavonoidler serbest radikalleri nötralize eden (kararsız, hastalığa neden olan moleküller) ve ayrıca kalp hastalığının gelişmesine karşı koruma potansiyeline sahip antioksidanlardır. Flavonoidler ayrıca koroner arterlerde daha iyi kan akışını teşvik edebilir, arterlerin kan pıhtıları oluşturmasını önleyebilir ve vücuttaki “kötü” kolesterolün oksidasyonunu durdurabilir, bu da birçok tehlikeli kalp durumu için bir risk faktörüdür.

Bağırsakları korur

Çok az insan mandalinaların da mükemmel bir lif kaynağı olduğunu ve portakaldan daha kolay sindirildiğini bilir. Lifin faydaları çoktur. Bağırsakların korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Yüksek lifli diyetler ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekeri dengesini sağlar ve sağlıklı kilo kaybına neden olur.

Yaraları iyileştirir

Mandalina, serbest radikal hasarını da önleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini içerir. C vitamini vücuttaki kollajen sentezi için çok önemlidir; yaraları iyileştirir ve tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda, demirin gıdalardaki emilimine yardımcı olur. Mandalina ayrıca, bağışıklık fonksiyonu, görme, üreme sağlığı ve hücreler arasındaki iletişim ile bağlantılı bir retinoid grubu olan A vitamini içermektedir.