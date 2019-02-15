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LİMAN'DA TIR İÇERİSİNDE 33 KAÇAK!

LİMAN'DA TIR İÇERİSİNDE 33 KAÇAK!

Gazimağusa Limanı’nda tır içerisinde 33 Suriyeli tespit edildi

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında bir tır araç içerisine gizlenmiş Suriye uyruklu 33 erkek şahıs tespit edilmiştir. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere iki kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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