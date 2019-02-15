LİMAN'DA TIR İÇERİSİNDE 33 KAÇAK!
Gazimağusa Limanı’nda tır içerisinde 33 Suriyeli tespit edildi
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında bir tır araç içerisine gizlenmiş Suriye uyruklu 33 erkek şahıs tespit edilmiştir. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere iki kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Gazimağusa Liman, tır, Suriyeli kaçak, göçmen
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