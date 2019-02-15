LİMAN'DA TIR İÇERİSİNDE 33 KAÇAK!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında bir tır araç içerisine gizlenmiş Suriye uyruklu 33 erkek şahıs tespit edilmiştir. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere iki kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.