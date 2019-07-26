Limon Cilt İçin Nasıl Kullanılır?

Limon, herkesin mutfağında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen harika bir besin. Peki, bu besin cilt için nasıl kullanılır? İşte cevaplar...

Limon, C vitamini bakımından zengindir, toksinlerin atılmasını sağlar ve hiperpigmentasyondan korunmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

Cildinizde koyu lekeler, sivilce izleri veya keratinizasyon varsa, cildinizi parlatmak için limon kullanmayı deneyin.

Limon cilt için nasıl kullanılır?

Bir bardak suya ½ limon ve 1 çay kaşığı organik bal ekleyin. Sabah ilk işiniz bu karışımı içmek olsun. Bu içecek, toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır.

Salatanıza limon suyu ekleyin.

Pigmentasyon veya sivilce izleri olan yağlı bir cilde sahipseniz limon suyunu gül suyu ile karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekledikten sonra durulayın.

Kuru bir cilde sahip iseniz limon suyunu ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın, cildinize sürün ve 10 dakika sonra durulayın.

Göz altlarınızdaki koyu lekelerden kurtulmak için 1 çay kaşığı sütle 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Göz altı bölgenize uygulayın ve 10 dakika sonra yavaşça durulayın.

Cildinizdeki lekelerden kurtulmak, cilt renginizi açmak için ise lekeli bölgelere limon ve şeker karışımı sürün, biraz bekledikten sınra durulayın.