Lionel Messi koronavirüse yakalandı

Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.

PSG'nin açıklamasında bu dört futbolcunun, sağlık protokolleri gereği karantinaya alındıkları ifade edildi.

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